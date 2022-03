Kornwestheim Ein Handwerksbetrieb ohne Nachwuchsprobleme

Zurzeit ist keiner der aktuell neun Auszubildenden bei Muny vor Ort. Sie sind alle in der Schule. Deshalb muss Benedikt Enderle an diesem Tag erzählen, warum seine Firma die Auszeichnung zurecht bekommt oder auch nicht. Enderle hat seine Ausbildung zum Zimmermann im vergangenen Sommer als Zweitbester seines Jahrgangs abgeschlossen und ist danach dem Betrieb treu geblieben. „Mich hat überzeugt, dass man hier viele verschiedene Aufgaben hat“, sagt der 23-Jährige, dem früh klar war, dass er Zimmerer werden möchte. Er will draußen arbeiten, bei Wind und Wetter, und das am liebsten mit Holz. „Der Beruf des Zimmermanns kombiniert beides, deshalb ist das das Richtige für mich“, sagt Enderle. Bei Muny arbeitet er an Restaurationen, großen Fassaden, Dachsanierungen, energetischen Sanierungen und vielem mehr. „Ich hatte einen Mitschüler aus einem kleineren Betrieb, der fast nur Dachfenster eingebaut hat, über diesen Tellerrand ging es nicht hinaus“, sagt Enderle. Deshalb schätze er die Arbeit bei Holzbau Muny.