Kornwestheim Ein Haus zum Gruseln

Erst machten nur die Nachbarskinder erstaunt vorm Geisterhaus Halt, mittlerweile hat es sich aber herumgesprochen, dass es sich im Stotzgebiet besonders gut schaudern lässt. Und so kommen an einem Halloween-Abend bis zu 200 Personen, um zunächst das Haus von außen zu bestaunen und sich dann ins Innere vorzuwagen. Das lohnt sich, weil im Flur weitere Geister auf die Gäste warten – ein etwas altersschwaches Exemplar zum Beispiel, das sich hinter einem Spiegel verbirgt und auf Bewegungen reagiert. Nun ja, nicht mehr so ganz, weshalb Elvira Kurzer regelmäßig das Licht an und aus macht, um den Geist zu beleben. Bei der Hausherrin, die im Halbdunkeln an der Wohnzimmertür sitzt, gibt’s Süßes für die Kinder. Die Erwachsenen gehen in diesem Jahr leer aus. In der Vergangenheit bekamen sie ein Schälchen Chili con Carne, aber darauf hat Andreas Kurzer heuer verzichtet – Corona wegen. Wie die Pandemie auch Grund dafür war, dass es im vergangenen Jahr kein Geisterhaus im Stotzgebiet gab. Das Virus sei Grusel genug gewesen, findet der 48-Jährige. In diesem Jahr hat er bei der Stadt Kornwestheim nachgefragt, ob er den Menschen wieder Angst einjagen darf. Sie habe nichts dagegen gehabt, berichtet Andreas Kurzer.