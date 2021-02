Kornwestheim Ein Herz, das ganz weit links schlägt

Ihr Leib- und Magenthema, das ist die Gesundheitspolitik, hier kennt sie sich schon von Berufswegen als Referentin der Geschäftsführung der RKH-Kliniken aus. Sie ist nahe genug am System, um die Zwänge und Fallstricke der Krankenhäuser zu kennen, ansetzen will sie auf politischer Ebene. Sie plädiert für umfangreiche Reformen des Gesundheitssystems, das ihr zu kapitalgetrieben ist und die Bedürfnisse der Menschen stärker in den Vordergrund rücken solle. Auch die Pflegekräfte bräuchten mehr Unterstützung und Geld, sagt sie. „Ich sehe ja, was da schief läuft.“ Generell steht Nadja Schmidt für einen starken, fürsorglichen Staat – hier ist sie linker als viele Linke unterwegs. Die Bereiche der öffentlichen Daseinsfürsorge gehören für sie verstaatlicht und stärker staatlich gefördert. Kostenlose Kitas, Netzausbau, Ganztagesbetreuung samt Hausaufgabenhilfe für Schulkinder, gerade im Raum Stuttgart auch mehr sozialer Wohnbau: Für Nadja Schmidt ist klar, dass viele Bereiche in Leben und Gesellschaft nicht dem Markt überlassen werden sollten.