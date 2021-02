Kornwestheim - Die Aktenordner stehen fein säuberlich sortiert in Reih und Glied zur Übergabe. Persönliche Bilder, Dokumente und Geschenke sind bereits in Kartons verpackt. Entspannt sitzt Roland Schaible, Inhaber der Allianz Agentur Schaible & Raimondo, in seinem Bürostuhl. In den Räumen am Dr. Siegfried Pflugfelder–Platz wird er bald nur noch selten sein, denn zum 1. Februar geht Schaible in Rente. Wehmütig ist er nicht, er blickt auf abwechslungsreiche und spannende Jahre zurück.