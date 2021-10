Kornwestheim Ein historisches „Megaprojekt“

Mein Navi werde ich in Zukunft mit einem ganz anderen Bewusstsein betrachten.“ Jean-Pierre Domaniwski, als Sänger und Gitarrist für die musikalische Untermalung der Ausstellungseröffnung im Grundbuchzentralarchiv verantwortlich, zeigte sich hörbar beeindruckt von dem, was die vor rund 200 Jahren begonnene Vermessung von Württemberg alles nach sich gezogen und bewirkt hat. Sie gebe, so Professor Gerald Maier, Präsident des Landesarchivs Baden-Württemberg, letztlich Antwort auf die wichtige Frage „Was ist mein, was ist dein?“ Sie helfe bei der Erstellung von Bebauungsplänen, Baumkatastern oder dem Verlegen von Fernwärmenetzen, sagte Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Sie sei ein wichtiges Hilfsmittel für die Erhebung der Grundsteuer, so Dieter Ziesel, stellvertretender Präsident des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung. Keine Frage also: 200 Jahre Landesvermessung rechtfertigen eine Ausstellung. Und in welcher Stadt wäre sie besser angesiedelt als in Kornwestheim?