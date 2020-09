Kornwestheim Ein Kindergarten mit eigenem Hund

Der Golden Retriever ist eine der Besonderheiten im Kindergarten Himpelchen und Pimpelchen, der vor einigen Tagen seinen Betrieb im Obergeschoss des Wette-Centers aufgenommen hat. Eine andere: Eine Erzieherin spricht mit den Jungen und Mädchen nur in ihrer Muttersprache Englisch. So würden die Kinder quasi „ganz nebenbei“ mit der englischen Sprache vertraut, sagt Conny Bains-Terschawetz, Geschäftsführerin des Kindergartenträgers, der deutschlandweit 14 Einrichtungen unterhält und 2021 weitere acht eröffnen will.