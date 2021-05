Kornwestheim Ein kleines bisschen Sicherer Hafen

Die CDU hatte in Aussicht gestellt, eine Solidaritätsnote mittragen zu können – aber eben auch nicht mehr. Der Initiative beitreten, das machte sie klar, wolle sie auf keinen Fall. Nach mehreren teils emotionalen Debatten in den Gremien hatten die Grünen/Linke und die SPD ihren ursprünglichen Antrag umformuliert und erneut ins Rennen geschickt, was ebenfalls für eine Diskussion sorgte: Weil die letzte Beratung erst wenige Wochen zurückliege, müsse doch eigentlich eine sechsmonatige Sperrzeit greifen, so Schaible. Dem widersprach Oberbürgermeisterin Ursula Keck – es handele sich nur um eine Weiterberatung, weil im März nicht abgestimmt worden sei. Im Verwaltungs- und Finanzausschuss scheiterte der Antrag dennoch zuletzt, nun gab es im Gemeinderat eine knappe Mehrheit. Mit den Stimmen der komplett anwesenden Fraktionen von Grünen/Linke, dem Votum von Wolfgang Kühn (Freie Wähler) und der OB reichte es am Ende knapp. Auch über den Ablauf der Hybrid-Gemeinderatssitzung war man bei der CDU übrigens nicht ganz zufrieden.