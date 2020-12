Beim ersten Lockdown im Frühjahr hatte die Jugendfarm – so wie jetzt auch – ganz schließen müssen, die fest angestellten Mitarbeiter gingen in die Kurzarbeit und verbrachten weniger Zeit auf dem Gelände. Aber die reichte, um beispielsweise die Schmiede fertigzustellen, den Werkzeugcontainer auszumisten und sich um die Tiere zu kümmern. Ja, das seien auch alles wichtige Aufgaben, „aber der Platz lebt nun einmal durch die Kinder“, sagt Sophia Koch, die eigentlich gehofft hatte, dass die Jugendfarm in diesem Jahr nicht mehr komplett schließen muss. Dem war aber nicht so.