Kornwestheim Ein Konzert mit Gänsehautmoment

Dabei hat der junge Dirigent des badischen Musikvereins, Tobias Schultheiß, seine Aufgabe zur beinahe schwierigsten Zeit in der Pandemie, 2021, begonnen. Dennoch haben sich die Musiker und Musikerinnen unter seiner Leitung nicht nur die Begeisterung fürs gemeinsame Musizieren erhalten, sondern überzeugten auch mit sauberer Intonation, Stilsicherheit und gelungenen rhythmischen Übergängen bei vergnüglichen Stücken wie der „Euro Swing Parade“. Hier mutet Kees Vlak aus der niederländischen Blasmusik-Komponistenschmiede den ausführenden Musikern einen wahren Parforceritt quer durch Hymnen und typische Lieder der Länder im Euro-Raum zu. Alexander Hettler verdient es unter all den guten Musikern seines Vereins, besonders erwähnt zu werden. Nicht nur, dass er als Musiker am Flügelhorn und Moderator keine Sekunde Verschnaufpause hatte – er sprang auch noch ganz kurzfristig für seinen Bruder Manuel beim Solo in „My Dream“ von Peter Leitner ein – und bewältigte die Aufgabe nervenstark und mit schöner Tongebung.