Kornwestheim Ein Kreisverkehr – oder doch nicht?

Kornwestheim - Das Stuttgarter Architektenbüro, welches das neue Gebäude der Kreissparkasse an der Ecke Stuttgarter-/Johannesstraße entworfen hat, hat eine Visualisierung dieses Projekts veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie das Gebäude, in dem nicht nur die Sparkasse, sondern auch Wohnungen und eine Arztpraxis Platz haben werden, aussehen wird – modern mit großen Fenstern und dunklen Flächen als Hingucker in der sonst weißen Fassade. Auch die Umgebung bietet wohl einen Blick in die Zukunft: Auf dem Bild ist an der Kreuzung ein Kreisverkehr und nicht die aktuell dort vorhandene Ampelanlage zu sehen.