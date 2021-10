Kornwestheim Ein Meilenstein für die B-27-Baustelle

Kornwestheim - Drei, zwei, eins, Zündung“, kommandiert Sprengmeister Jens Rapp. Punkt 9 Uhr ist es am Samstag, als seine Mitarbeiterin Martina Stahn das Knöpfchen drückt. Ein ohrenbetäubender Knall, dann sackt das verbliebene Bauwerk der alten Gumpenbachbrücke seufzend in sich zusammen. „Wie gestreichelt“, wird Lothar Rapp, Senior-Chef der gleichnamigen Sprengfirma in Vaihingen/Enz, kurz darauf zufrieden ausrufen, nachdem er das Ergebnis der Aktion in Augenschein genommen hat und eingestaubt zurückkommt. „Koi Krätzerle!“