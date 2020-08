Kornwestheim Ein neuer Revierleiter für Kornwestheim

Mit Michael Neuweiler ist jedenfalls eine erfahrene Kraft nach Kornwestheim gewechselt, wo er für die derzeit rund 65 Polizeibeamten und -beamtinnen verantwortlich ist, die neben Kornwestheim noch die Gemeinden Asperg, Möglingen und Remseck polizeilich mitbetreuen. Nach verschiedenen Joberfahrungen in jungen Jahren beschloss der gebürtige Nürnberger, der seit frühester Kindheit in Württemberg lebt, bereits 1979, in den Polizeidienst zu treten. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Biberach ging es auf Streife für das Revier Ludwigsburg, nach dem Studium und damit dem Aufstieg in den gehobenen Dienst wurde Neuweiler Dienstgruppenleiter beim Revier in Fellbach, dann für einige Jahre Leiter des Polizeipostens Asperg. 1994 baute er die Abschiebe- und Ermittlungsgruppe Asyl in Ludwigsburg mit auf und leitete sie bis 1999, bevor er die Leitung des Ermittlungsdienstes beim Polizeirevier Ludwigsburg übernahm. Seit 2005 stand er dann der Führungsgruppe – dem Stab – des Reviers in Ludwigsburg vor, das er zwischenzeitlich auch kommissarisch komplett leitete.