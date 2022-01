Kornwestheim Ein Orden für die Lebensleistung

Kornwestheim - Eine Zeit lang hatte Nimet Leone immer den gleichen Traum: Sie ist über die Häuser Kornwestheims geflogen. „Irgendwann habe ich in der Bücherei nachgeschaut, was dieser Traum bedeutet. Er bedeutet, dass mir meine Arbeit Spaß macht. Dass ich zufrieden bin mit dem, was ich mache“, sagt die 64-Jährige. Diese Geschichte erzählt Nimet Leone mit wackeliger Stimme, denn sie ist pünktlich zu diesem wichtigen Anlass erkältet. Sie erzählt die Geschichte ihren Freunden, ihrer Tochter und deren Familie, sie erzählt sie Stadträten, der Oberbürgermeisterin und Minister Manfred Lucha. Denn für die Arbeit, die Nimet Leone über Jahre so viel Freude bereitet hat, bekommt sie an diesem Abend den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg überreicht.