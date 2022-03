Kornwestheim Ein Ort für Begegnungen und Gespräche

Aufgrund der Pandemie bringt ein Ort, an dem man sich an der frischen Luft zusammensetzen kann, natürlich weitere Vorteile. Denn der Betrieb des Begegnungscafés war in den vergangenen zwei Jahren nur eingeschränkt möglich, immer wieder musste das Café ganz geschlossen bleiben. Gespräche mit trauernden Menschen fanden bei Spaziergängen statt. Vor allem mit der Unterstützung der Stadt Kornwestheim und von Oberbürgermeisterin Ursula Keck ist die Umsetzung des Außenbereichs nun möglich geworden – als passendes Geschenk in Pandemiezeiten zum 30-jährigen Bestehen der Ökumenischen Hospizgruppe im vergangenen Jahr.