Handball SVK mit Remis gegen Fürstenfeldbruck

Dabei wäre in der Schlussphase vielleicht sogar noch der Sieg drin gewesen. Denn gut eine halbe Minute war noch auf der Uhr, als SVK-Trainer Alexander Schurr die letzte Auszeit nahm. Seine Mannschaft hatte also Ballbesitz und die Chance, mit dem letzten Punch die Partie zu entscheiden. Doch die Kornwestheimer gingen nicht mit der letzten Konsequenz in Richtung gegnerisches Tor, am Ende musste Felix Kazmeier einen schwierigen Wurf nehmen, der nicht wirklich gefährlich wurde. „Wir hatten ganz klar die Devise ausgegeben, dass Fürstenfeldbruck nicht mehr an den Ball kommen darf. Daher sind wir nicht mehr voll ins Risiko gegangen“, begründete Kazmeier anschließend den eher verhaltenen letzten Angriff.