Kornwestheim Ein Schild für den Holzgrundplatz

Mit einer anderen Anregung hatte Holzscheiter indes keinen Erfolg. Er frage sich, ob es sich um einen öffentlichen Spielplatz handele und ob die Stadt nicht nur eine Benutzungsordnung, sondern auch einen Fallschutz installieren müsse. In einer Antwort auf die Anfrage stellt die Stadtverwaltung klar, dass es sich nicht um einen Spielplatz, sondern nur, so der Fachbegriff, um einen „Spielpunkt“ handele. Und der soll Kinder „zum spielerischen Erleben des Stadtraumes anregen und den Aufenthalt in der Stadt mit ihren Eltern angenehmer gestalten“. Die Spielgeräte, die auch auf dem Holzgrundplatz stünden, würden speziell für den Einsatz in Fußgängerzonen und auf Plätzen hergestellt und benötigten „aufgrund der geringen Fallhöhe“ keinen Fallschutz. Und auch die Benutzungsordnung wird es nicht geben. Die Kinder, so schreibt die Stadt in ihrer Antwort, „benutzen die Spielgeräte intuitiv und probieren einfach aus, wie sie darauf balancieren können“.