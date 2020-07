Kornwestheim - Ab sofort ist es aufgrund der aktualisierten Corona-Verordnung wieder möglich, einen offenen Betrieb im Kornwestheimer Jugendzentrum anzubieten. Das teilte die Stadt nun mit. Dreimal in der Woche hat das „Juz“ daher beispielsweise dieser Tage geöffnet, unter anderem am heutigen Freitag. Kinder und Jugendliche dürfen die Räumlichkeiten wieder nutzen, einen Teil ihrer Freizeit endlich wieder im Jugendzentrum an der Stuttgarter Straße verbringen. Indes: Nach wie vor gelten „klare Hygiene- und Abstandsregeln“, schreibt die Stadt, die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sprich Besucher, sei zudem begrenzt. (pme)