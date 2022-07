Kornwestheim Ein Stück Salamander in der Südpfalz

Christa Mack, die Vorsitzende des Vereins für Geschichte und Heimatpflege Kornwestheim, zeigte sich sehr angetan von dem, was in vier Jahren in einem vollständig renovierten denkmalgeschützten Bauhaus-Fabrikgebäude in Hauenstein entstanden ist. „Wie hier professionelle Sachkenntnis, Engagement und didaktisches Geschick eine Groß und Klein ansprechende Ausstellung geschaffen haben, ist beeindruckend“, wird sie in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Und weiter: „Besonders freut uns natürlich, dass Salamander im gesamten Museum präsent ist.“ Ihr Dank richtete sich an die Salamander-Expertin des Vereins, Ruth Kappel, die in den vergangenen anderthalb Jahren dem Ausstellungsteam mit ihrem Fachwissen zur Seite stand.