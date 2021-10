Tanzende Mönche

Auf einer Fotografie zeigt Schwarzbeck tanzende Mönche – denn wo sieht man das schon mal, fragt Schwarzbeck selbst. Seine Antwort: in Assisi. Denn: „Man singt dort, tanzt und ist fröhlich“, erzählt der Kornwestheimer. Ein anderes Bild zeigt eine Hochzeit in einer Kirche, zu der Schwarzbeck gar nicht eingeladen war. „Ich habe mich einfach reingeschlichen“, sagt er. So ist jedes Bild anders entstanden. Bei der Olivenernte zum Beispiel hat Schwarzbeck selbst geholfen und sie fotografiert. Anders als in Griechenland werden die Oliven in der Toskana unreif geerntet, erzählt der Fotograf. Ein klassisches Bild muss aber doch dabei sein: eine Allee aus Zypressen – typisch Toskana eben.