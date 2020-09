Kornwestheim Ein Tag Parkplatzblockade und viele Fragen

Die Innenstadthändler – die, die es noch gibt – kämpfen meist dafür, dass die Autos weiter fahren und entlang der Straße parken dürfen. Sie treibt die Sorge um, Kunden zu verlieren, gestützt werden sie politisch vor allem von CDU, FDP und in Teilen den Freien Wählern. Eine andere Sichtweise kommt von den Sozialdemokraten: Die Genossen um den Fraktionsvorsitzenden Hans-Michael Gritz und den Stadtrat und Ortsvereinsvorsitzenden Florian Wanitschek wollen lieber heute als morgen aus der Bahnhofstraße eine Fußgängerzone machen. Über den Weg besserer Aufenthaltsqualität soll auch der Handel gestärkt werden, so ist es Plan oder auch: Hoffnung. Da gerade die Bahnbrücke am Alten Markt neu gebaut wird und es Sperrungen gibt, können derzeit ohnehin weniger Autos durch die Bahnhofstraße fahren. Diese Zeit solle man nutzen, so warb Gritz schon vor Längerem, um einen Testballon für die Fußgängerzone zu starten. Die Grünen müssten dieses Vorhaben vorbehaltlos unterstützen, möchte man meinen, zumal mit Blick auf die beiden Stadträtinnen und ihre Parkplatzaktion. „Wir können da natürlich mitgehen“, sagen Balaban und Boll-Simmler folgerichtig. Generell ist das Stimmungsbild in der Fraktion Grüne/Linke in Kornwestheim aber nicht ganz so eindeutig. „Wir haben da unterschiedliche Ansichten“, betont der Vorsitzende Thomas Ulmer auf Nachfrage. Auch wenn den Grünen in diesen Zeiten zuweilen Auto- und Wirtschaftsfeindlichkeit nachgesagt wird, in Kornwestheim wird unter den Stadträten und Mitglieder des Ortsvereins durchaus diskutiert, was eine Fußgängerzone für Händler bedeuten und wie viel Sinn ein solches Konzept, zumal in Corona-Zeiten, ergeben würde. Er selbst könne sich einen Testlauf durchaus vorstellen, sagt Ulmer. Ob der wie von der SPD vorgeschlagen aussehen wird? „Vielleicht wäre es ja auch möglich, an den Samstagen temporär zu sperren und zu schauen, wie das funktioniert, natürlich müssen Geschäfte und Gastronomiebetriebe mitziehen“, sagt Ulmer.

Unterdessen blicken Balaban und Boll-Simmler von ihren Campingstühlen aus auf den Verkehr in der Bahnhofstraße. Die Frauen kennen ihre Stadt gut. „Aber heute, nach einigen Stunden, da merken wir mal wirklich, was hier los ist“, sagt Susann Boll-Simmler mit Blick auf Falschparker, Lärm und einen Biker, der ein paar Meter von ihnen entfernt fast umgefahren wird. „Das ist doch nicht schön, auf dem Holzgrundplatz zu sitzen und Kaffee zu trinken, wenn es so laut ist“, ergänzt die Stadträtin. Canan Balaban stimmt ihr zu. Und sagt, ja, sie können sich vorstellen, auch künftig den „Parking Day“ wieder nach Kornwestheim zu holen.