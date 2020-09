Kornwestheim Ein „Tausendfüßler“ verschiebt die Brücke

Die Technikfans freuen sich aufs Frühjahr 2021. Ende Mai/Anfang Juni wird die neu erstellte Brücke an ihren vorgesehenen Standort geschoben. Ein aufwendiges Verfahren, wie Wolfgang Eisenmann von der Deutschen Bahn und Armin Beitzel von der Firma Klostermann aus Hamm in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik erläuterten. Hauptakteur dabei: ein „Tausendfüßler“. So bezeichnete Beitzel das Fahrzeug mit unzähligen Achsen und Rädern, das die neuen Widerlager, die auf der Ostseite der westlichen Bahnhofstraße aus Stahlbeton quasi als Fertigbauteile errichtet werden, „huckepack“ nimmt, um sie nach dem Abriss der alten Brücke in die Lücke zu schieben. Knapp 4000 Tonnen werden dann bewegt. Möglich ist das, weil für diese Zeit der Alte Markt und der Kurvenbereich der Bahnhofstraße komplett gesperrt wird und weil der „Tausendfüßler“, der in etwa drei aneinandergekoppelten Tiefladern entspricht, trotz seiner großen Dimensionen überaus wendig ist.