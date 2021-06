Kornwestheim Ein Theaterstück gegen die Gewalt

Nachbereitung im Unterricht

Der Esslinger Verein „Ein Stern für Lena“ hat die Erstellung des Theaterstücks und die ersten 20 Auftritte ermöglicht. „Wir würden gerne noch mehr machen, aber die Pandemie bremst uns immer noch aus“, sagt Sandra Hehrlein. Emily Lewis, die Sozialpädagogin an der Schillerschule, ist froh, dass das Q-rage-Theater zu Gast ist. „Mit Gewaltprävention kann man nicht früh genug anfangen“, betont sie. Der Umgang miteinander und die soziale Kompetenz seien sowieso wichtige Themen an der Schule. Das merkt man während der Aufführung: Das Stück ist interaktiv geplant, das heißt, dass es immer wieder unterbrochen wird und sich die Schüler einbringen können. So fragt Jörg Pollinger, ob es in Ordnung sei, wenn eines der Tiere mit dem Problem, dass sich alle zerstritten haben, zur Lehrerin geht. „Bei einer Kleinigkeit wäre petzen blöd, aber in der Situation finde ich es gut“, merkt einer der Schüler an.