Kornwestheim Ein Vierbeiner hilft beim Loslassen

Hilfreich sei es für ihn gewesen, in all den Jahren sportlich selbst aktiv gewesen sein. „Man muss wissen, wie’s im Sport tickt“, sagt der SVK-Ehrenpräsident. Als Jugendlicher ist er gleich in drei Sportarten, im Tischtennis, Handball und im Faustball, aktiv gewesen, dem Tischtennis hat er die Treue gehalten. Bis heute: Er spielt nach wie vor aktiv, derzeit mit dem SVK in der Bezirksliga.