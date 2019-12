Kornwestheim Ein Weihnachtsbaum geht in die Luft

Was dann auf dem Flachdach passiert, können die Kinder aus rund 50 Metern Entfernung nur noch erahnen. Zuerst greift Michael Krehl, Mitarbeiter der Stadtgärtnerei, zur Motorsäge, kürzt den Baum und sägt den Stamm passgenau zu. „Ich bin zum ersten Mal dabei, wenn der Baum aufgestellt wird. Bisher konnte ich ihn nur aus der Ferne betrachten“, sagt Michael Krehl mit einem breiten Lächeln.

Bis der Weihnachtsbaum dann perfekt in den übergroßen Ständer aus massivem Stahl passt, braucht es aber ein paar Anläufe. Per Funk navigiert eine Mitarbeiterin des Kranunternehmens Wiesbauer den Kranführer aus der Höhe, sodass der Baum um 11.30 Uhr schließlich in der Mitte des Daches steht. Als die Männer des Bauhofes dann anschließend mit Spanngurten den Baum ins perfekte Lot bringen und die Beleuchtung, die in diesem Jahr erstmals aus energiesparenden LED-Lampen besteht, anschließen, sitzen die Schülerinnen und Schüler schon längst wieder in ihren Klassenzimmern.

Den Schulschluss können die kleinen Beobachter dann sicherlich kaum erwarten, denn bereits am Nachmittag, als es langsam dunkel wird, gehen die Lichter auf dem Dach an, weshalb nicht nur die Kinder der Silcherschule noch einmal gebannt in Richtung des Rathauses blicken.