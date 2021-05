Aber natürlich macht sich die Pandemie auch auf der Jugendfarm stark bemerkbar. Nicht nur, dass die Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit sind – „der Platz lebt ohne die Kinder einfach weniger“, bedauert Koch. Damit gemeint sind hauptsächlich die Grundschulkinder, die im letzten Jahr nur an wenigen Wochen die Angebote der Farm wahrnehmen konnten. Diese können nun erst wieder anlaufen, wenn Arbeitsgemeinschaften an den Schulen möglich sind.