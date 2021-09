Kornwestheim Ein wichtiges Stück Freiheit

Das Helfen und das Miteinander sind der Kerngedanke einer Fahrradwerkstatt. Manche Kollegen arbeiten auch mit dem Trick, dass der Kunde am Ende weniger zahlen muss, wenn er fleißig mithilft. Grundsätzlich zahlen die Flüchtlinge sowieso keine Arbeitszeit, sondern nur das Material.

Symbolischer Preis

Wenn jemand ein Fahrrad bei der Werkstatt kauft, verlangt das Team einen symbolischen Preis dafür. Andrea Tröscher, die die Fahrradwerkstatt leitet und an vielen anderen Stellen in der Stadt tätig ist, zum Beispiel im Arbeitskreis Asyl, nennt den Grund dafür: „Wir berechnen einen kleinen Betrag, damit die Menschen es wertschätzen. Wenn sie denken, sie bekommen es sowieso geschenkt, werfen sie es eher ins Gebüsch, als wenn sie dafür bezahlt haben.“ Das Konzept scheint aufzugehen: Andrea Tröscher bekommt Nachrichten mit Herzchen aufs Handy, wenn sie mal wieder jemandem ein Fahrrad verkauft hat. „Sie wollen dann auch etwas zurückgeben und helfen mir beim Tragen oder bei einem Umzug.“

Andrea Tröscher kann nachempfinden, was ein Fahrrad für geflüchtete Menschen bedeutet. „Ich habe als Kind vier Jahre dafür gekämpft, ein Fahrrad zu kriegen“, sagt sie. „Als ich endlich eins hatte, habe ich das als große Freiheit erlebt.“ Als Freiheit, mit der aber auch Pflichten einhergegangen sind. Ihr Vater habe ihr als allererstes beigebracht, wie man das Rad aufpumpt und einen Reifen wechselt. Deshalb ist sie nun mit so viel Herzblut in der Fahrradwerkstatt dabei, hat die Ehrenamtlichen auf den Namen „Fahrraddoktor“ getauft und nennt die Geflüchteten „meine Flüchtlinge“.

Bald wird sich in der Fahrradwerkstatt etwas ändern. Zdzislaw Krajewski verlässt, was er einst aufgebaut hat. Er wird bald nach Kehl umziehen. „Wahrscheinlich bleibe ich dabei und mache in Kehl auch etwas in diese Richtung“, sagt er. In Kornwestheim wird er aber eine Lücke hinterlassen. „Mal sehen, wie es bei uns weitergeht“, sagt der Ehrenamtliche Stefan Rüttler und schiebt schon das nächste Fahrrad aus dem Keller in die Werkstatt.

Info

Mitmachen

Die Fahrradwerkstatt ist stets auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die Spaß am Reparieren haben. Interessierte können sich bei Andrea Tröscher unter 0 17 81 44 83 32 melden.

AK Asyl

Die Fahrradwerkstatt ist ein Angebot des Ökumenischen Arbeitskreises Asyl, der an der evangelischen Kirche angedockt ist. Seit 2017 helfen Ehrenamtliche mit handwerklichem Geschick oder einer technischen Ausbildung in der Kornwestheimer Villeneuvestraße dabei, alte und kaputte Fahrräder wieder fit zu machen.