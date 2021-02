Der Abschnitt zwischen Holzgrund- und Schubartstraße kann ergo nur in Richtung Norden befahren werden. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Norden kommen und über die Bahnhofstraße in Richtung Süden fahren wollen, sollten sich auf eine neue Verkehrsführung einstellen: Sie werden großräumig über die Jakobstraße, Stuttgarter Straße und die Lindenstraße umgeleitet. Der Lkw-Verkehr wird wegen des Fahrverbots für Lastwagen in der Lindenstraße über die B 27 und B 27a umgeleitet.