Kornwestheim Einblicke in das große Leid der Heimkinder

Zur Eröffnung sprachen neben dem Landesarchivleiter Baden-Württemberg, Gerald Maier, die Historikerin Nora Wolfarth, die maßgeblich an der Aufarbeitung der Heimgeschichte beteiligt war, sowie die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Wolfarth stellte die Konzeption der Schau vor, Keck brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass das wichtige Thema, „das lange als Tabu galt“ nun auch in Kornwestheim ausgestellt werde, und nutzte ihre Ansprache, um die heutigen städtischen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche vorzustellen. „Wir haben in städtischen Angeboten wie dem Jugendzentrum Juz, dem Bewohner- und Familienzentrum, der mobilen Jugendarbeit und der Sozialarbeit sowie in den Einrichtungen weiterer Träger friedvolle Umgebungen geschaffen, um Kinder heute individuell zu fördern“, betonte sie.