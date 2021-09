Kornwestheim Einblicke in die Stadtgeschichte

Die Stadtgeschichtliche Sammlung wird seit etwa zwei Jahren in der alten Bücherei an der Kantstraße 10 aufbewahrt. Es gibt dort verschiedene Bereiche: In einem Flügel sind die meisten Objekte ausgepackt und in Regale einsortiert, in anderen findet man eher nur Kartons vor. In einem separaten Raum stehen die Exponate, die für die kommende Ausstellung aufbereitet werden. „Die Führung soll den Menschen zeigen, dass wir mit den Objekten arbeiten und sie nicht nur eingelagert werden“, sagt Dams. An Tagen wie dem des offenen Denkmals soll ein Einblick in die Sammlung künftig möglich sein. Auch sind Führungen in Kombination mit Ausstellungen im Kleihues-Bau denkbar. Eine solche Kombiführung werde es bei den „Helden des Südwestens“ auf jeden Fall geben, sagt Dams. Am Sonntag können Teilnehmer den Ausflug zur Stadtgeschichtlichen Sammlung mit anderen Aktionen kombinieren. Die Führung an der Kantstraße mit Katrin Bettray beginnt um 14 Uhr, anschließend gibt es im Museum im Kleihues-Bau um 15 Uhr einen Vortrag des Architekten Arno Lederer. Um 11 Uhr ist außerdem eine Kuratorenführung. Das Lehrstellwerk in der Jahnstraße öffnet am Sonntag ebenfalls seine Türen, und zwar von 10 bis 17 Uhr. Um 11 und 14 Uhr gibt es Führungen. Gleiches gilt für den Samstag.