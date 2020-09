Kornwestheim Wirt disst Diebe

Kornwestheim - Die hellsten Kerzen auf der Torte waren die Gestalten nicht, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ins "Brünnle" in der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen sind, davon ist Wirt Marcel Demirok überzeugt. Allerdings können auch kleine Lichter eine Menge Schaden anrichten, und genau das ist in der Kornwestheimer Kult-Kneipe passiert - die Beute der Möchtegern-Gangster ist mager, dafür haben sie eine Menge kaputt gemacht und dabei ziemlich viel Lärm verursacht.



Im Polizeijargon liest sich das wie folgt: "Über eine zuvor aufgehebelte Tür verschafften sich bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 3.30 und 3.45 Uhr Zugang zu der Gaststätte, im Lokal leerten sie die Geldspielautomaten und machten sich mit dem Bargeld aus dem Staub". Die Beamten sprechen darüber hinaus von 500 Euro Sachschaden und zwei schwarz gekleideten, wohl jüngeren Männern, die Richtung Realschule flohen.