Kornwestheim Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Kornwestheim - Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Montag, 20.50 Uhr, und Dienstag, 1.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Im Haldenrain ein. Die Einbrecher schlugen an der Gebäuderückseite die Glasfüllung einer Tür ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Zimmer. Dabei fielen ihnen Schmuckstücke, weitere Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg, Telefon 08 00 / 1 10 02 25, bittet Zeugen um Hinweise.