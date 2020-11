Kornwestheim - Am Samstag zwischen 15.20 und 19.30 Uhr haben unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in der Teckstraße in Kornwestheim aufgehebelt. Aus der im Hochparterre liegenden Wohnung entwendeten die Täter laut der Polizei Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 0 71 54 / 13 13 0.