Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in das Getränkehäuschen eines Biergartens in der Stotzstraße in Kornwestheim eingebrochen. Über ein verschlossenes Tor betraten sie zunächst den Außenbereich des Biergartens. Anschließend hebelten sie das Häuschen auf und entwendeten eine Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld, einen Laptop sowie einen Flachbildschirm. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei, Telefon 0 71 54/ 13 13 0, sucht Zeugen.