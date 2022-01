Kornwestheim - In zwei Wohnungen sind unbekannte Täter am Freitag in der Zeit zwischen 7 und 19.40 Uhr in Pattonville eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sie sich Zutritt zu zwei Erdgeschosswohnungen im Bostonring und in der Indianastraße. Hierfür hebelten die Unbekannten jeweils die Terrassentüren auf. Einmal in den Wohnräumen, betraten sie mehrere Zimmer und durchwühlten etliche Schränke und Schubladen. Laut Polizeibericht entwendeten die Täter insgesamt mehrere Tausend Euro Bargeld.