Kornwestheim Einbrüche in Schulen

Unbekannte suchen auch eine Schule in der Hohenstaufenallee heim

Mutmaßlich dieselben Täter, die in der Bolzstraße zugange waren, haben laut Polizeibericht am vergangenen Wochenende versucht, in eine weitere Schule in der Hohenstaufenallee einzudringen. Zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 10.50 Uhr, versuchten sie, mit einem Stein ein Fenster einzuwerfen. Hierbei ging jedoch lediglich die äußere Scheibe zu Bruch, sodass ihnen der Zugang in das Gebäude verwehrt blieb. Stattdessen traten sie die Tür des Bäckereiverkaufskiosks ein. Die Täter stießen dort jedoch auf nichts Stehlenswertes. Sie hinterließen allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.