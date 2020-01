Kornwestheim Eine Bücherzelle für den Osten der Stadt

Kornwestheim - Die Kornwestheimer Sozialdemokraten sind von der Bücherzelle am Bahnhof absolut überzeugt. Diese laufe schon „seit Jahren reibungslos“, werde „gut betreut und gut angenommen“, heißt es von der Gemeinderatsfraktion. Streng genommen steht die ausrangierte Telefonzelle erst seit etwa eineinhalb Jahren am Bahnhofsvorplatz, seit Mai 2018. Man mag den Sozialdemokraten an dieser Stelle aber verzeihen, dass sie ein wenig aufgerundet haben, zeigen sie damit doch nur ihre Begeisterung für die Zelle, die im Kern eine Art Miniatur-umsonst-Flohmarkt für Bücher ist. Ihre Idee ist so charmant wie simpel: Wer will, darf dort Bücher abstellen; wer möchte, kann auch einfach welche mitnehmen.