Kornwestheim Eine Ecke fürs Kartenspielen

Kornwestheim - Wie so oft in den vergangenen beiden Jahren war es auch in diesem Fall ein Lockdown, der vier Freunde auf eine Idee brachte. „Man durfte sich privat nicht mehr treffen, da dachten wir uns ein offizieller Raum wäre perfekt, damit wir endlich wieder gemeinsam Karten spielen können“, erinnert sich Taha an die Entstehung der Idee. Und wie es der Zufall wollte, erfuhr der 16-Jährige von der Aktion Dreams & Reality der Abteilung Jugend der Stadt Kornwestheim. „Da habe ich unseren Wunsch nach einem eigenen Raum, um Spiele spielen zu können, einfach präsentiert“, berichtet der Gymnasiast weiter.