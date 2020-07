Kornwestheim Eine ganze Branche wird ausgebremst

Leichtle hofft für sich die Zeit gut zu überstehen. „Unser Unternehmen ist gesund. In den vergangenen fünf Jahren haben wir gute Betriebsergebnisse erzielt“, berichtet er. In Markgröningen hat er in diesen Tagen zusammen mit seinem Geschäftspartner einen Biergarten am Flohberghaus eröffnet.

Fürs kommende Jahr setzt er ganz auf seine Open-Air-Veranstaltungsreihen in Kornwestheim, Leonberg, Sindelfingen, Eislingen und Worms. Leichtle will dafür die Bands verpflichten, die eigentlich in diesem Jahr auftreten wollten und sollten. In Corona-Zeiten braucht’s halt wohl zwei Anläufe. Oder um es mit Rockröhre Tina Turner zu sagen: It takes two.