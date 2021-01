Kornwestheim Eine Garage für die Malteser

Kornwestheim - Die Stadt Kornwestheim gibt gut 27 000 Euro für Bau und Einrichtung der Garage für das Fahrzeug der Malteser am Jakob-Sigle-Platz 5 aus. Das beschloss der Verwaltungs- und Finanzausschuss in seiner Novembersitzung. Bereits anno 2019 war der Kornwestheimer Ableger der Hilfsorganisation von der Mühlhäuserstraße 14 in das Haus der Sozialen Dienste am Jakob-Sigle-Platz gegenüber des Rathauses umgezogen. Grund für den Umzug war der Verkauf des Sprecher-Hauses an der Mühlhäuser Straße, in dem die Malteser bis dato beheimatet waren, durch die Stadt.