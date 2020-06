Kornwestheim Eine „komische Saison“ liegt hinter dem VfB

Vereins- und Fanclubmitglied, Dauerkarteninhaber, Teil des Mitgliederausschusses: Marcus Gessl ist voll dabei beim VfB. So hat der Vorsitzende des Stadtverbands für Sport auch eine klare Meinung zum Abschneiden der Roten: „Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so schwertun“, sagt er einen Tag, nachdem das Team von Trainer Pellegrino Materazzo den Wiederaufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga endgültig unter Dach und Fach gebracht hat. Gessl weiß aber auch: „Mit so einem prognostizierten Aufstieg umzugehen, ist aber natürlich auch nicht einfach.“ Am Ende habe der VfB jedoch als einzige der drei Absteiger die Rückkehr nach oben geschafft. „So ist der Aufstieg doch verdient“, sagt Gessl, der für die kommende Spielzeit im Oberhaus Verstärkungen in Abwehr, Mittelfeld und Sturm fordert.