Kornwestheim - Wird auf der Baustelle der Bahnbrücke etwa nach Öl gebohrt? An schweren Maschinen befestigt graben sich dieser Tage Bohrköpfe Meter für Meter in den Boden. Auf schwarze Ölfontänen warten vorbeikommende Zuschauer aber vergebens, denn die Bohrungen dienen zur Sicherung des Bahndamms. „Die Baustelle befindet sich noch in der Einrichtungsphase“, erklärt Dirk Maisenhölder, Fachbereichsleiter Tiefbau und Grünflächen bei der Stadt Kornwestheim. „Aktuell werden die Bohrpfähle gesetzt.“ Diese Pfähle aus Beton werden nach der Bohrung einer neben dem anderen entlang der Gleise in den Boden gegossen. Sie seien notwendig, damit der Bahndamm nicht abrutscht, wenn die Böschung im nächsten Arbeitsschritt abgetragen werde, sagt Maisenhölder. „Man muss sich das wie eine Stützmauer vorstellen, die den Damm und die Gleise darauf stabilisiert.“ Wozu der grobe Schotter dient, der auf der Böschung verteilt ist, ist ebenfalls schnell erklärt: Er wurde aufgeschüttet und dient als Auffahrpiste für die schweren Maschinen, die die Pfähle setzen. „Da der Zugverkehr noch läuft, müssen sie über diesen Weg auf die Dammkrone“, erklärt Maisenhölder. Positiv fällt derweil ein Blick auf den Zeitplan für die Baustelle der Brücke, über die und unter der im August 2021 der Verkehr problemlos fließen soll, aus. „Wir sind voll im Plan“, sagt der Fachbereitsleiter. „Dafür wird auf der Baustelle auch bei Wind und Wetter gearbeitet.“ (df) Foto: Dominik Florian