Kornwestheim Eine Million Euro mit Scheinverträgen unterschlagen

Heute arbeitet der nun ehemalige Unternehmer und Geschäftsführer als angestellter Bauleiter und hofft auf eine Vollzeitstelle. Wegen des Ermittlungsverfahrens, so berichtete es der zweifache Vater, habe er keine Aufträge mehr bekommen und somit Insolvenz anmelden müssen. In den 1990er-Jahren war der Mann als Flüchtling aus dem Kosovo gekommen, hatte zunächst in Berlin und Stuttgart gearbeitet. Selbstständig gemacht, sagte er selbst, habe er sich im Jahr 2005. Sein Gewerbe für verschiedene Bauleistungen hatte er nicht nur in Kornwestheim angemeldet, sondern danach auch noch in Bietigheim-Bissingen und in Remseck am Neckar. „Wissen Sie, Herr Richter, ich hatte wirklich keine Ahnung“, sagte der Beschuldigte zum Thema Buchhaltung und Bilanzen.