Kornwestheim Eine „Mitfahrzentrale“ für Fluggäste

Der gebürtige Esslinger fliegt seit seinem 16. Lebensjahr. „Ich wollte nie etwas anderes machen und habe den klassischen Einstieg mit Modellflug und dem Rumhängen am Flugplatz gemacht.“ Dann kamen die Lizenzen für Segelflug, Ultraleichtflug und Motorflug, nur die teure Hubschrauberlizenz fehlt ihm noch. Innerhalb von 22 Jahren hat er rund 4000 Flüge absolviert, und er ist Fluglehrer geworden. Immer als Hobby, beruflich arbeitet er für eine Versicherung. Der Hauptreiz beim Fliegen ist für ihn die Kombination aus Technik und Natur. „Man erlebt im und mit dem Flugzeug Dinge, die einem am Boden verschlossen bleiben“, sagt er und schildert als Beispiel Flüge im Gebirge, wenn die auf- oder untergehende Sonne die Landschaft in ein ganz besonderes Licht taucht. Vor uns baut sich der Albtrauf auf. Michel zeigt in Richtung Horizont, wo ein paar Bergspitzen aus dem Dunst herausragen. „Links siehst du die Zugspitze, rechts den Säntis“, sagt der Hobbypilot, der am liebsten mit oder ohne Motor in den Alpen unterwegs ist. Bislang war der Flug sehr ruhig. Nun holpert es. „Leichte Turbulenzen am Albtrauf und die von der Sonne verursachte Thermik“, erklärt Michel und legt die Maschine in eine Linkskurve. Unter uns verschwindet Bad Urach, vor uns kommt der Hohenneuffen ins Blickfeld, dann die Teck mit ihrem Turm.