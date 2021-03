Bei Projektbeginn habe er schnell festgestellt, sagt der Architekt, dass das Jakob-Sigle-Heim das Zentrum des benachbarten Viertels sei. Zumindest „inhaltlich“, sagt der Architekt, „aber nicht baulich“. Genau das habe sich nun geändert. Ein weiteres Projekt zum Betreuten Wohnen entsteht derzeit auch an anderer Stelle in Kornwestheim: Das Awo-Seniorenzentrum am Stadtgarten baut ebenfalls, die Arbeiten sollen dort nach Angaben des Bezirksverbandes Baden-Württemberg im Sommer kommenden Jahres abgeschlossen sein.