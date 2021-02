Kornwestheim Eine neue Spur für die Linksabbieger

Das größte Manko der bestehenden Kreuzung: Wer von der B 27 oder aus dem W & W-Parkhaus kommend von der Hohenzollernstraße in die Ludwigsburger Straße Richtung Kornwestheim abbiegen will, der muss eine scharfe Spitzkehre fahren. Busse kriegen vorm Wüstenrot-Hochhaus die Kurve überhaupt nicht. Aber das wird sich mit dem Umbau, der spätestens Anfang des kommenden Jahres angegangen werden soll, ändern. Der entscheidende Baustein: Die Einmündung der Ludwigsburger Straße in die Hohenzollernstraße wird verbreitert. Gibt’s dort derzeit nur zwei Abbiegespuren für die aus Kornwestheim kommenden Fahrzeuge, so sind’s künftig drei. Hinzu kommt eine Spur für die Fahrzeuge, die von der Hohenzollernstraße nach links Richtung Kornwestheim abbiegen wollen. Dafür wird auf der Hohenzollernstraße ein Linksabbiegerstreifen eingerichtet, nur noch eine Fahrspur führt Richtung Ludwigsburger Innenstadt. Für aus der Barockstadt kommende Fahrzeuge bleibt’s dabei: Sie können weiterhin die Abbiegespur am W & W-Eingang vorbei nutzen.