Kornwestheim „Eine Partnerschaft auf Augenhöhe“

Als Zeitzeugin der Unterzeichnung der ersten Partnerschaftsurkunde vor 30 Jahren war am Wochenende Rosi Linder nach Weißenfels gekommen. An die eigentliche Feier von damals kann sie sich heute kaum noch erinnern. „Doch ich weiß noch: In der Stadt war alles ziemlich trist und grau“, sagte sie am Rande des Festakts. Umso mehr habe sie bei späteren Besuchen die positive Entwicklung der Stadt im Osten beobachtet. „Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen“, meinte Rosi Linder.

Ein besonderes Beispiel für den gemeinsamen Weg der vergangenen Jahrzehnte ist Dr. Irmgard Sedler, die langjährige Leiterin der Kornwestheimer Museen. Immerhin hat sie sich viele Jahre um gemeinsame Schuhausstellungen verdient gemacht. Besonders in Erinnerung: Die Ausstellung „Auf Schritt und Tritt ... Schuhe“, die Ende der 90er Jahre auch in der slowakischen Partnerstadt Komárno und im russischen Kimry zu sehen war. Am Sonntag durfte sich Irmgard Sedler ins Weißenfelser Ehrenbuch eintragen.