Kornwestheim Eine Plattform für Auftritte

Wie gestaltet sich denn die Suche? Nach mehr als zwei Jahren mit vielen Konzert-Absagen dürfte es eine recht große Nachfrage geben.

In den nächsten Wochen finden viele Veranstaltungen statt. Die Vereine sind daher schon an vielen Wochenenden verplant, weshalb wir uns umso mehr freuen, wenn das Interesse an dieser Aktion trotzdem wahrgenommen wird. Wir möchten die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weiter steigern und den Vereinen über das Jahr hinweg ein Plattform für Auftritte bieten.

Den Start machen nun am Samstag die A-Cappella Ladies aus Pattonville. Gibt’s schon ein Folgeprogramm?

Aktuell noch nicht. Da nächste Woche die Kornwestheimer Tage stattfinden, konzentrieren sich viele Vereine auf dieses Wochenende. Wir sind jedoch in der weiteren Planung.

Vereine, die Interesse haben auf dem Bauernmarkt aufzutreten, können sich direkt bei Eyleen Dellori melden – telefonisch ist sie unter 0 71 54/2 02 81 24 oder per E-Mail an eyleen.dellori@kornwestheim.de erreichbar.