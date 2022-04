Kornwestheim Eine Runde mit der E-Rikscha

Eine E-Rikscha der Malteser besucht noch bis zum Samstag, 23. April, Standorte mit Angeboten für Senioren in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Den Abschluss macht der Stopp in Kornwestheim: Am Samstag gibt es am Jakob-Sigle-Platz 5 ein buntes Programm mit Verpflegung. Es gibt Bratwurst, einen gesunden Smoothie oder die Möglichkeit, sich tatsächlich mit der Rikscha eine kleine Runde chauffieren zu lassen. Außerdem im Angebot: belgische Waffeln, Kaffee und Kuchen. Die gemütliche Hocketse beginnt um 11 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Bei dieser Gelegenheit werden auch Spenden für zukünftige Rikscha-Aktionen, insbesondere für Menschen mit Demenz, gesammelt.