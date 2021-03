Die Tatorte befinden sich laut Polizei fast ausnahmslos im Kornwestheimer Innenstadtbereich: am Bahnhofsplatz, in der Hermannstraße, der Johannesstraße und im Stotzgebiet in der Joseph-Haydn-Straße hat der bislang unbekannter Täter versucht, Eingangstüren aufzuhebeln. Am Tatort in der Güterbahnhofstraße versuchte man es sogar zweimal. Laut Polizei müssen sich die Einbruchsversuche zwischen Donnerstag und Freitag ereignet haben. In einem Fall in der Güterbahnhofstraße vermutet man einen Tatzeitpunkt zwischen Samstag und Montag.