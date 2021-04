Kornwestheim Eine Wiege für die Schulung der Sinne

Dem 20-köpfigen Team der Einrichtung ist es daher wichtig, möglichst viel Abwechslung in den Alltag der Kinder zu bringen. Neben der Sinnestherapie stehen nämlich an den Wochentagen auch Logopädie, Physio- und Ergotherapie auf dem Programm. Regelmäßig kommt ein Arzt aus dem Stuttgarter Olga-Hospital zu Untersuchungen. Und obwohl die Kinder in ihrer Bewegung und der Atmung stark eingeschränkt seien, „machen wir mit ihnen auch alles, was Kinder in dem Alter so machen“, erklärt Jo-Ann Jones. Was das genau ist, ist mit bildlichen Symbolen auf dem Wochenplan an der Wand des Gemeinschaftsraums aufgezeigt. „Wir backen, basteln, musizieren und spielen“, verrät die Pädagogin. Von dieser Woche an bekommt vielleicht auch die neue Klangwiege ein Bildchen auf dem Wochenplan.